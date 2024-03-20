TOSBI’den dev büyüme

İZMİR'DE 4 milyon metrekare alanda 91 fabrikada 7 bin 500 kişiye istihdam sağlayan Tire Organize Sanayi Bölgesi'nin (TOSBİ), devler ligine katıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, OSB sınırları içinde yer alan 530 bin 97 metrekarelik alanın sanayici ile buluşmasının önünü açtı. Böylece TOSBİ'nin toplam büyüklüğü 4.5 milyon metrekarenin üzerine çıktı. TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler de sanayicilere tahsis edilecek alanla, yatırımların artacağını bunun istihdam ve üretimine çarpan etkisi olacağını ve büyümenin bununla da sınırlı olmayacağını dile getirdi.