Canlı altın fiyatları 29 Mart Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri... Dün altının gram fiyatı günü yüzde 1,9 primle 2 bin 321 liradan tamamladı. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 29 Mart Cuma canlı altın fiyatları...