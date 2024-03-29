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Haberler Ekonomi Canlı altın fiyatları 29 Mart Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları 29 Mart Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri... Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın yükseldi mi? Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 1,9 primle 2 bin 321 liradan tamamladı. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 29 Mart Cuma güncel, canlı altın fiyatları...

AA
Canlı altın fiyatları 29 Mart Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri... Dün altının gram fiyatı günü yüzde 1,9 primle 2 bin 321 liradan tamamladı. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 29 Mart Cuma canlı altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları 29 Mart Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 2 bin 325 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 270 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 2 primle 2.232 dolara yükselerek rekor tazeledi.

Canlı altın fiyatları 29 Mart Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Analistler, Paskalya tatili nedeniyle dünya genelinde birçok borsanın kapalı olduğunu ve altının ons fiyatında işlem gerçekleşmediğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra kişisel tüketim harcamaları verilerinden alınacak sinyallerle Banka'nın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.

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