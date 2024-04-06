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Haberler Ekonomi Hangi Yunan adalarına kapıda vize ile gidiliyor? Kapıda vize için gerekli evraklar neler?

Hangi Yunan adalarına kapıda vize ile gidiliyor? Kapıda vize için gerekli evraklar neler?

1 Nisan itibarıyla Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı. Tatil için adaları tercih edecek olanlar işlemleri ve kapıda vize için gerekli evrakları araştırıyor. Peki Yunan adalarına nasıl gidiliyor? Kapıda vize ile hangi Yunan adaları ziyaret edilebilir? Kapıda vize için hangi evraklar gerekli? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Hangi Yunan adalarına kapıda vize ile gidiliyor? Kapıda vize için gerekli evraklar neler?

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının başlaması ile birlikte tatilini adada geçirmek isteyenler detayları merak ediyor. Schengen vizesi başvurusuna gerek kalmadan ziyaret edilebilecek Yunan adalarına giriş için hangi evraklar gerekli? Hangi Yunan adalarına kapıda vize uygulaması ile giriş yapılır? araştırılıyor. İşte kapıda vize uygulamasına dair merak edilenler...

Hangi Yunan adalarına kapıda vize ile gidiliyor? Kapıda vize için gerekli evraklar neler?

YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE İÇİN GEREKLİ BELGELER
Geçerli bir pasaport fotokopisi,
3 adet biyometrik fotoğraf,
Elektronik ortamda doldurulmuş başvuru formu,
Kalmalı gidiliyorsa konfirmasyonlu bir otel rezervasyonu,
Gidiş dönüş gemi biletiyle sigorta belgesi ile vize başvuruları yapılabilir.

Hangi Yunan adalarına kapıda vize ile gidiliyor? Kapıda vize için gerekli evraklar neler?

HANGİ YUNAN ADALARI ZİYARET EDİLEBİLECEK?
Türk vatandaşları kapıda vize uygulaması ile Rodos, Kos (İstanköy), Sakız, Samos (Sisam), Limni, Kalymnos, Leros, Simi ve Meis adalarını ziyaret edebilecek.

YUNAN ADALARINA NASIL GİDİLİR?
Samos için Kuşadası,
Midilli için İzmir ve Ayvalık,
Rodos için Marmaris ve Fethiye,
Kos, Kalymnos ve Leros için Bodrum,
Sakız için Çeşme,
Limni için Çanakkale,
Meis için Kaş
Simi için ise Datça ve Marmaris limanlarından feribot ile ulaşım sağlamak mümkün

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