İDO ile Sisam Adası’na yolcu seferleri başladı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'na ilk seferlerini İzmir'in Seferihisar ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerinden gerçekleştirdi. İDO'nun "Ege" isimli gemisi Seferihisar Sığacık Teos Marina'dan, "Akdeniz" isimli gemisi de Kuşadası Ege Port'tan hareket ederek Yunanistan'ın Sisam Adası'na toplam 422 yolcuyu taşıdı. Sisam Adası'na Ramazan Bayramı tatili süresince ek seferlerin düzenleneceği, mayıs ayında haftanın 3 günü olarak planlanan seferlerin sezon açılışıyla her gün gerçekleştirilebileceği belirtildi. İDO Genel Müdürü Murat Orhan, yaptığı açıklamada şirketleri adına tarihi günlerden birini yaşadıklarını ifade etti.

GİDİŞ DÖNÜŞ 35 AVRO

Toplamda 422 yolcuyla Seferihisar- Sisam ve Kuşadası-Sisam seferlerimizi gerçekleştirdiklerini belirten Orhan "Başlangıçta haftanın 3 günü sabah gidiş ve akşam dönüş şeklindeki seferlerimiz, sezonda haftanın her günü sabah gidiş, akşam dönüş olarak gerçekleşecek. 1 saat süren Seferihisar- Sisam seferlerinin gidiş dönüş 35 avro, farklı gün dönüş yapılması durumunda 45 avro, yarım saat süren Kuşadası-Sisam seferlerinin gidiş dönüş 41 avro, farklı gün dönüş yapılması halinde 52 avro olduğunu bildirildi.