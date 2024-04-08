Kapıda vizeye yoğun ilgi

Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep aldı. Seferler arasında Çeşme-Sakız Adası turu yoğun ilgi gördü. Günün ilk seferi ile tura çıkmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan Bayram tatili nedeni ile ciddi bir yoğunlukla karşılaştıklarını dile getiren acente yetkilisi Kadir İnandı, Bayram yoğunluğunu karşılanmak için gerek buradaki acente yetkililerimiz gerek karşıdaki acente yetkililerimiz ile hummalı bir çalışmanın içerisine girdik. Konsolosluk vizelerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve insanlar randevu bulamıyor. Dolayısıyla kapı vizesine çok büyük bir talep oluştu. Nisan ayının 10'unda 11 ve 12'sinde ciddi yoğunluklar var. Yunanistan bunları karşılamak için belli kotalar koydu. Bu kotalar programın yeni başlamasıyla alakalı. Biz de elimizden geldiği kadar kotaları maksimum seviyeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Akabinde yolcularımızı sağlıklı bir şekilde göndermeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

"LİMİTSİZ YOLCU GÖNDEREBİLİRİZ"

İlk başta feribot bileti, otel konaklamasına ilişkin Yunanca ve Türkçe yazılan bir formun doldurularak önceden acenteye iletilmesi gerektiğini söyleyen İnandı, Bu formlar, karşı tarafa bizim kontrolümüzden geçtikten sonra Yunan makamlarına iletiliyor. Yunan makamları bu evrakların kontrollerini yapıp sistem girişlerini yapıyorlar. Daha sonra yolcu parmak izlerini veriyor, sistem onayını bekliyorlar ve vizesi basılıp giriş sağlıyor. Süreç kolay gibi gözükse dahi bekleme süreleri de oluyor. Biz de burada yolcu konforunu arttırmak için gemilerimizi bekleme alanları olarak kullandırıyoruz. Bütün feribot firmaları olarak birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar Türk yolcuların bayramda sıkıntı yaşamadan karşıya geçmelerinin önünü açmaya çalışıyoruz. Şu an için seferlerin Ayvalık-Midilli hattında kota şirket başına günlük 80 kişi olurken, Çeşme-Sakız'da sayı 30. İlk başlarken kontrollü başlıyorlar. Daha sonra sistemin açıkları ve aksaklıklar gideriliyor. Kurban Bayramı'nda, limitsiz bir şekilde gönderebileceğimizi düşünüyoruz. Tabi bu anlamda sadece bizim değil, Yunan tarafının da üzerine düşen, yapması gereken iyileştirmeler oluyor. Bunlar da ancak talepler geldikçe, sisteme girişler oldukça anlaşılabiliyor" diye konuştu.

ADALARA ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

İzmir'de yaşayan ve Sakız Adası'na yolculuk yapacak olan Sinem Uyar, "Bu uygulama tatilciler için çok güzel bir şey oldu. Schengen vizesi almakta zorluk çekenlere kapıda vizeyle Yunan adalarına ulaşım kolaylaşacak" dedi.

MALİYETİ 80-90 EURO

Yunanistan'ın Midilli, Sakız, Samos, Kos, Rodos adaları için uygulamaya başlanan kapıda vize ile giriş için 60 euro vize ücreti isteniyor. 7 iş günü öncesinde evraklar gönderilirken, evrakların işleme alınması için feribot firmaları ve Yunan Gümrük tarafı da ekstra ücret talep ediyor. Böylelikle Yunan adalarına giriş maliyeti 80-90 euroyu buluyor. Ada girişlerinde 7 günlük bir konaklama süresi verilirken, vize süresi sadece giriş yapılan ada için geçerli.

VİZE SORUNU GEÇİCİ

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, yurt dışı vizesi sorunuyla "İzmir'de büyük sorun var. Almanya İzmir Başkonsolosluğu'nun sorunu yeterli kapasitede personel olmaması. Dünyadaki en büyük konsolosluk ağının Türkiye'de olduğunu, buna rağmen talep nedeniyle yetmediğini söylüyorlar. Yurt dışına çıkış için gerekli olan şartlar artık daha kolaylaştı. Biz engelleniyoruz sanıyoruz ama aslında yurt dışına çıkmak isteyen insan sayısı arttı. Konsoloslukların kapasitesi artmalı. Avrupa'nın Türkiye'nin dinamik ve yetişmiş gençlerine ihtiyacı var. Bu genç dinamik nüfusumuzla, ülkeler bize kapılarını açacak. Bu geçici bir süreç" dedi.