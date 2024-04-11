Faiz oranlarına ilişkin izlenecek yol hakkında ipuçları verebilecek ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Altının ons fiyatı 2 bin 339 dolara geriledi. ABD'de enflasyon Mart'ta aylık yüzde 0,4 olurken yıllık bazda yüzde 3,5'e yükseldi. Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,4 seviyesindeydi. Böylece ABD enflasyonu martta beklentileri aştı. Ülkede TÜFE, martta yıllık bazda ise yüzde 3,5 artarken, enflasyon eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.