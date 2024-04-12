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Haberler Ekonomi 2050 yılında Türkiye dünyayı yönetecek

2050 yılında Türkiye dünyayı yönetecek

Türkiye, 2050 yılında dünyayı yönetebilecek 12. ülke olarak belirlendi.

HABER MERKEZİ
2050 yılında Türkiye dünyayı yönetecek
DÜNYADAKİ ekonomik dengeler hızla değişiyor. Koronavirüs, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmalar birçok ülkenin savunma sanayi alanında yatırım yapmasına sebep oldu. Insider Monkey'de yer alan bir analizde savunma sanayi, üretim ve ekonomi açısından güçlenecek ülkelere yer verildi. 2050 yılına kadar dünyayı yönetecek en güçlü 20 ülke tahmin edildi. Ayrıca Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) Küresel İnovasyon Endeksi 2023'ün ülkelerin teknolojik yetenekleri ölçüldü. Bu verilere göre Türkiye, ülkeler arasında 12. sırada yer alıyor. Sıralama ise şu şekilde: Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya, Rusya, Fransa, Brezilya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Türkiye, Endonezya, Kanada, Meksika, İtalya, Avustralya, İspanya, Vietnam, Pakistan.
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