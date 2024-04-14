İran karpuzu artık tezgahlarda

İZMİR'DE manavlar, İran karpuzunu tezgaha koydu. Şimdilik seyircilik olan karpuzun kilosu 50-60 liradan satılıyor, ancak vatandaş dilim dilim almayı tercih ediyor. Yaz aylarının en serinletici, en keyif verici karın doyurmak için dahi sofraların vazgeçilmezi olan meyveler karpuz, bu yıl manav tezgahına yine erken düştü. İzmirli manavların kilosu 50 lira ile 60 lira arasında sattığı karpuzlar, şimdilik sadece dilim dilim almaktan öteye geçemiyor. Bir karpuzun bir kilo et ya da kıyma bedeline yakın olduğunu belirten manavlar genellikle vatandaşların yarım ya da dilim olarak almayı tercih ettiğini belirtti.