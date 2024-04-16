Ege iş dünyasını yatırım için Gabon’a davet etti

İZMİR Gabon Fahri Konsolosu ve Turizimci iş insanı Muzaffer Tağıl, Gabon Cumhuriyeti'ne İzmir ve Ege bölgesindeki işadamlarını yatırıma davet etti. Fahri Konsolos Muzaffer Tağıl, "Doğal kaynaklar olarak Gabon'da doğal yeraltı zenginlikler açısından petrolün yanı sıra doğalgaz, elmas, niyobyum, manganez, uranyum, altın, kereste ve demir bulunurken, hidrolik enerji üretiminde de önemli bir konumdadır. Her türlü iş kolundan sektörden işadamlarını bu güzel Afrika ülkesine yatırıma bekliyoruz. Her türlü kolaylığı ve desteği vermeye hazırız" dedi.