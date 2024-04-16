Gençlerden İnciraltı’na proje önerileri

İnciraltı Gelişim Derneği Gençlik Platformu, kamuya terk edilecek 2 milyon 200 bin metrekare alanda ilk adımda kongre ve opera binası, Atatürk Müzesi ve Gençlik Projesi yapılması için Bakanlık, Valilik, Büyükşehir ve Balçova Belediye Başkanlıklarına başvuracak. Platform Başkanı Tayfun Karabulut, hangi projelerin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda çalışma yaptığını bildirdi. Karabulut, en yenisi üç, en eskisi beş kuşaktır bu toprakların sahibi olan ailelerin çocuklarından oluşan platformda, İzmir ve İzmirli gençler yararına neler kazandırılabilir sorusuna yönelik cevap arandı, fikir ve öneriler ele alındığını söyledi. Söz konusu alanlarda; yollardan, eğitim tesislerine, sosyokültürel merkezlerden nitelikli yeşil bölge ve parklara kadar tüm şehrin faydasına çalışacaklarını belirten Karabulut, "Tüm İzmir kazanacak. İNGEDER Gençlik Platformu ortak çalışma toplantısından harika fikirler çıktı. Önümüzdeki günlerde bu vizyonumuzu sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile karşılıklar görüşmeler gerçekleştirerek, davetlerde bulunarak kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Projlerin arasında Kongre-Opera Merkezi, 9 Eylül Atatürk Müzesi ve Gençlik Bahçesi de yer alıyor.