Gram altında hedef 3 bin TL

Piyasalardaki hareketlilik yurt içi ve yurt dışı piyasalarda devam ediyor. İsrail-İran krizinin ardından kripto paralarda ve altında düşüş yaşandı. Dolar ve Euro tarafında ise dün yükseliş gözlendi. Borsa İstanbul'un haftaya negatif başlayacağını bekleniyordu. BIST100 endeksi dün günün ilk yarısında beklentilere paralellik göstererek geriledi.

HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Altın piyasasını Yeni Asır'a değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önemli demeçler verdi.

Altının dikkat çeken yatırım araçları arasında ilk sırada yer aldığını belirten Memiş, "Altın fiyatları haftanın ilk gününe yükselişle başlayıp düşüşe geçti. Son günlerde özellikle ons altın bazında değerlendirilen alış-satış rakamları kuyumcular, Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda hareketli anlar yaşatıyor" dedi. İslam Memiş, altının ons bazında atak yapabileceğine dikkat çekerek, "Ons altının orta ve uzun vadede 3000 dolar hedeflediğini söyleyebilirim. Gram altının da ons peşinde rekor tazeleyeceğini düşünüyorum. Gram altında beklenen 3 bin lira seviyesinin ihtimali her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.

BORSA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 550 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 548 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 556 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,4 artışla 2 milyon 550 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı 8 Nisan Pazartesi gününü 2 milyon 490 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 253 milyon 248 bin 953,82 lira, işlem miktarı ise 1.355,21 kilogram oldu. Borsa İstanbul tarafında ise, İsrail-İran krizinin etkilerinin yaşanması bekleniyordu. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,56 düşüşle 9.759,28 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,90 puan ve yüzde 0,56 değer kaybederek 9.759,28 puana geriledi. Gün sonunda ise, 9.7000 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 0,58 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,47 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,60 ile turizm oldu. Döviz kurları ise haftaya yükselişle başladı. Gün sonunda dolar 32,41 TL seviyelerinde seyrederken, Euro ise 34,48 TL'ye yükseldi.