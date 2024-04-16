Kalyon PV bir ilke daha imza atıyor: Türkiye’nin ilk karbon nötr güneş paneli üreticisi olacak

Kalyon PV, 100 milyon dolarlık yatırımla Şanlıurfa Viranşehir'de kurulacak güneş enerjisi santraliyle (GES) şirketin öz tüketimini karşılarken müşterilerinin de karbon nötr hedeflerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında toplayan entegre tesise sahip Kalyon PV, Viranşehir GES ile bir ilke daha imza atıyor.

Kalyon PV, 2024 yılı sonuna kadar kurulumunu tamamlamayı planladığı santral ile elektrik ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklarla karşılayarak, "karbon nötr güneş paneli üretimi" gerçekleştiren Türkiye'deki ilk firma olacak.

Şirket, ihtiyacı olan elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasının yanında, müşterilerinin Green House Gas (GHG) Protokolü'ndeki Kapsam 2 emisyonlarını doğrudan azaltarak, onların yatırımları kapsamında ölçülen, tedarik zincirindeki sağlayıcılardan kaynaklı emisyonları Kapsam 3'ü de azaltarak sürdürülebilir bir iş modeli sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon PV Üst Yöneticisi Ersan Tüfekçi, güneş enerjisi alanında teknoloji üretim merkezi olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, 2024 yılında gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğimiz 'tüm enerjimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama' hedefimizi Viranşehir GES'imiz ile hayata geçiriyoruz. Kendi enerji bağımsızlığımızı ilan etmekten ve müşterilerimizin de karbon nötr hedeflerine katkı sağlamaktan son derece mutluyuz."

Tüfekçi, kuracakları GES'in 158 MWp'lik kurulu güce sahip olacağını ifade ederek, "Bu santral Kalyon PV'nin tükettiği tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak. GES'imizde Kalyon PV'nin ürettiği yaklaşık 300 bin adet yüksek verimli güneş panelleri yer alacak. Bu yatırım kapsamında kurulacak GES ile yılda 310 milyon kilovatsaatten fazla elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Yılda yaklaşık 200 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçecek olan Viranşehir GES'imiz, 300 binden fazla ağaç eşdeğerinde doğaya katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Viranşehir GES'in faaliyete başlaması ile Türkiye'nin "karbon nötr güneş paneli üretimi" gerçekleştiren ilk firması olacaklarını vurgulayan Tüfekçi, şunları aktardı:

"Bu sayede sadece kendimiz için değil, müşterilerimiz için de sürdürülebilir bir iş modeli sağlamış oluyoruz. Çünkü, 'karbon nötr güneş paneli üretimi' gerçekleştirerek, müşterilerimizin Green House Gas (GHG) Protokolü'ndeki Kapsam 2 emisyonlarını doğrudan azaltıyoruz. Bunun yanı sıra müşterilerimizin yatırımları kapsamında ölçülen, tedarik zincirindeki sağlayıcılardan kaynaklı emisyonları yani Kapsam 3'ü de azaltıyoruz. Tüm bunlar müşterilerimize sürdürülebilir bir iş modeli sunmamızda büyük bir avantaj sağlıyor."

Tüfekçi, yıl başında 2024 sonuna kadar 100 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi taahhüt ettiklerini hatırlatarak, Viranşehir GES'in 100 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçeceğini ve ilk çeyrekte yatırım hedeflerini tamamladıklarını ifade etti.

Kalyon PV olarak, yerli ve milli kaynaklarla geleceğin teknolojilerini bugünden üretme konusundaki atılımlarını sürdürdüklerine dikkati çeken Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Şubatta Çin'in tekelini kırarak, güneş paneli üretiminin ilk adımında önemli bir unsur olan yerli 'Seed' üretimimizi gerçekleştirerek yerlilik oranımızı da yüzde 90'a ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. Türkiye'nin ihtiyacı olan yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını tamamen yerli ve milli kaynaklarla sağlayarak, ülkemizi daha yaşanılabilir yarınlara ulaştırabilmek, bunu da yaparken enerji ithalatının önüne geçebilmek için çalışmaya devam edeceğiz."