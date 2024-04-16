POMEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | pa.edu.tr sonuç sayfası...

Polis Akademisi Başkanlığı 7500 polis alımı yapacak. İlana başvuruda bulunanlar başvuru sonuçlarının açıklanma tarihini araştırıyor. Peki POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden açıklanacak? İşte 2024 POMEM başvuru sorgulama ekranı...
POLİS AKADEMİSİ 7 BİN 500 ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK
Merkezlere, 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.
POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.
Sınavlarda başarılı olarak polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru atamaları yapılacak.
31. Dönem POMEM başvuru sonuç tarihi belli değil.