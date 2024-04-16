POMEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | pa.edu.tr sonuç sayfası...

POLİS AKADEMİSİ 7 BİN 500 ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK

Merkezlere, 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.