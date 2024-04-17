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Savunma ve havacılık yatırımcısına kazandırdı

HABER MERKEZİ
Savunma ve havacılık yatırımcısına kazandırdı
DÜNYANIN önde gelen savunma ve havacılık şirketleri yılın ilk çeyreğinde borsalarda kazandırarak yatırımcısını uçurdu. Söz konusu hisseler, bu yılın ocak-mart döneminde başarılı bir performans sergiledi. Yapılan anlaşmalar, kazanılan ihaleler, bilançoların iyi gelmesi, satın almalar, savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri için destekleyici unsur oldu. İlk çeyrekte yatırımcısına ABD'li RTX Corp. yüzde 97,5, Alman Rheinmetall AG yüzde 81,5, Japon Mitsubishi Heavy yüzde 73,3, Güney Koreli Hanwha Aerospace ise yüzde 64,3 kazandırdı.
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