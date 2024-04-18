715 milyon litre akaryakıt satıldı

Türkiye'de Ramazan Bayramı tatilinde toplam 714 milyon 901 bin 91 litrelik benzin ve motorin satışı yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, 10 günlük bayram tatilini de kapsayan 5 Nisan - 14 Nisan döneminde satışların yüzde 72,4'ünü motorin, yüzde 27,6'sını ise benzin oluşturdu. Bu yıl bayram boyunca en çok motorin satışı 71 milyon 829 bin 946 litre ile İstanbul'da gerçekleşirken, bu şehri 32 milyon 751 bin 219 litre ile Ankara ve 24 milyon 706 bin 488 litre ile İzmir izledi. Bu dönemde 38 milyon 872 bin 741 litre ile en çok benzin satışı İstanbul'da yapıldı. Onu, 16 milyon 449 bin 740 litre ile Ankara ve 11 milyon 750 bin 101 litre ile İzmir takip etti.