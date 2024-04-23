Mesir Festivali dopdolu geçecek

MANİSA'NIN şifalı geleneği 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali salı günü başlıyor. Kente bayram havası estirecek festival dopdolu geçecek. Ünlü sanatçılar konser verecek, sokak etkinleri düzenlenip fuarlar açılacak ve 28 Nisan'da şifalı macunlar saçılacak. 4 yıllık aranın ardından yapılacak olan Mesir Festivali'nin detayları açıklandı. 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali tanıtım toplantısı Atatürk Kent Park'ta yapıldı. 23 Nisan Salı günü başlayacak olan festival, 28 Nisan'da tarihi Sultan Cami'nin kubbe ve minarelerinden mesir saçımı ile sona erecek. Festivalde saçılacak olan 7 ton mesir macunu da kadınlar tarafından hazırlandı. Festival, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte start alacak ve kentin çeşitli noktalarında renkli etkinlikler düzenlenecek. Birbirinden ünlü sanatçılar da festivale renk katacak. 23 Nisan'da Norm Ender, 25 Nisan'da Sefo, 26 Nisan'da Köfn, 27 Nisan'da Kıraç Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek. 27 Nisan akşamı fener alayı da yapılacak. Festivalde kentin çeşitli noktalarında 6 gün boyunca etkinlik ve sergiler düzenlenecek. Sanat etkinleri, halk koşusu ve dans gösterileri ile kentte bayram havası esecek.