Aydın Tarım Fuarı’nda 2 milyarlık sıcak satış

Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, 550 marka ile 500 bin ziyaretçiyi ağırladı. Tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası firmaların yer aldığı fuar, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Tarımın kalbinin Aydın'da attığı fuarda 2 milyar 350 milyon TL sıcak satış gerçekleşti. Tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri ve ekipmanları, sera teknolojileri, tohum, fide, fidan, zirai ilaç, gübre, ekolojik tarım, agro bilişim, hayvancılık, yem ve ambalaj firmaları, ticari araçların yer aldığı fuar, geniş ürün profiline sahip olması ile ziyaretçilerden tam not aldı.