Enflasyon haziranda kalıcı şekilde düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de G20, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları ile yatırımcı programlarına katıldıklarını belirterek, "Tüm bu toplantılarda ülkemize ve programımıza olan güvenin güçlü olduğunu bir kez daha gördük" dedi.

"AZİM VE KARARLILIKLA"

Söz konusu toplantılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla güçlendireceğimiz programımızı sabırla, azimle ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları ile yatırımcı programlarına katıldık. Diğer ülke bakanları, uluslararası kuruluşların ve şirketlerin yetkilileri, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Tüm bu toplantılarda ülkemize ve programımıza olan güvenin güçlü olduğunu bir kez daha gördük" değerlendirmesini yaptı.

"İHRACAT ARTIYA DÖNDÜ"

Şimşek, ekonomide yeniden dengelenmenin de güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Net ihracatın katkısı büyük ihtimalle ilk çeyrekte artıya döndü. İç talepte tabii ki önümüzdeki dönemde bir miktar yumuşama olacak. Bu yeniden dengeleme beraberinde cari açıkta, enflasyonda kalıcı düşüşü getirecek. Yaz aylarında sadece baz etkisinden dolayı değil, attığımız maliye ve para politikasındaki adımlarla enflasyonun nasıl kalıcı bir şekilde düşüş trendine girdiğini hep birlikte göreceğiz" dedi.