İkinci el araç pazarında Volkswagen çılgınlığı

Türkiye ikinci el çevrimiçi araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen marka Volkswagen olurken, model bazında binekte Egea, hafif ticaride ise Doblo öne çıktı. Bu yılın mart ayında çevrimiçi mecralarda 397 bin 73 kurumsal ilan yayınlandı. Bu araçların 187 bin 229'u satıldı. 2023'ün aynı dönemine göre ilan sayısı yüzde 10 artarken satış sayısı yüzde 1,21 azaldı. İkinci el çevrimiçi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 23 bin 311 satışla Volkswagen oldu. Bu markayı 22 bin 103 ile Renault, 21 bin 913 satışla Fiat takip etti. Satış sayısında Ford 19 bin 602 ile dördüncü, BMW 10 bin 584 ile beşinci oldu. Opel 9 bin 966, Peugeot 9 bin 81, Hyundai 8 bin 993, Mercedes- Benz 8 bin 846 ve Toyota 7 bin 239 satışla ilk 10'da yer aldı.