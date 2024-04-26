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Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Personel alımı başvuruları ne zaman?

Son dakika personel alım haberleri... Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlan sonrası "Sağlık Bakanlığı 36 bin sağlık personeli alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl?" sorularının yanıtı merak edildi. İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları...

HABER MERKEZİ
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Personel alımı başvuruları ne zaman?

36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yaşanan gelişmelerin ardından 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve kadro-branş dağılımı araştırılıyor. İşte, 36 bin sağlık personeli alımı başvuruları hakkında güncel bilgiler...

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Personel alımı başvuruları ne zaman?

36 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Personel alımı başvuruları ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvurularının başlayacağı tarih merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun mayıs ayı itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Personel alımı başvuruları ne zaman?

HANGİ KADRO VE BRANŞLARA ALIM YAPILACAK?

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Personel alımı başvuruları ne zaman?

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

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