Avrupa’nın en büyük gaz hattına Türk imzası

TÜRKİYE, Avrupa'nın enerji arz güvenliği için önemli bir projeye start verdi. Kalyon Holding, Romanya ve Avrupa Birliği'nin gaz ihtiyacını karşılayacak Karadeniz-Poşidor Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde ilk boruyu toprağa indirdi. Haziran 2025'te tamamlanması planlanan, 308 kilometrelik boru hattıyla, Karadeniz'deki gaz rezervleri Romanya'nın iç kesimlerine ulaştırılacak.

GURUR DUYACAĞIMIZ İŞ

KARADENİZ-POŞİDOR Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin ilk boru indirme töreni Romanya'nın Bükreş şehri, Calaraşi Bölgesi'nde yapıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu projelerin enerji arz güvenliğine çok büyük katkısı olduğunu belirterek, "Kalyon Holding sembol projelere imza atan bir firma. Yetkinliğini dünyaya ispatlamış durumda" dedi.

Yurtdışı müteahhitlik sektörünün prestijli projelerle uluslararası alanda iş dünyasının yıldızı haline geldiklerini belirten Yılmaz, "Bugün Kalyon Holding de Avrupa'nın en büyük projesi olan hat ile gurur duyacağımız bir işe imza atıyor. Son derece şeffaf bir ihaleyi, Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakarak, teknik olarak tam puan alarak kazandı. İnşaat ve enerji konusundaki deneyimini Avrupa'ya taşıyor" dedi. Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu da, Türkiye ile Romanya'nın iş dünyasının birlikte çalışmasına vurgu yaparak, "Birbirimizi tamamlıyoruz, başka kapılar da açılıyor" diye konuştu.