2024 Kurbanlık fiyatları belli oldu! İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...

3.3 MİLYON HAYVAN

Her yıl Kurban Bayramı'nda 2.5 milyon adet küçükbaş, 800 bin civarında da büyükbaş hayvan pazara iniyor. Ancak bu yıl geçmiş yıllara göre satış miktarında düşüş bekleniyor. Sektör oyuncuları, pazara çıkan hayvan sayısının da yüzde 20 düşük olacağını belirtiyor.

VEKALET ARTACAK

Dernek ya da vakıflar henüz kurbanlık fiyatlarını açıklamadı. Vekalet yoluyla yurtiçi kesimlerde bu fiyatın yüzde 30 gerisinde olması bekleniyor.



Kurbanlık bağışının ağırlıkla yapıldığı Afrika'da Sudan gibi ülkelerde ise etin kilogram fiyatının Türkiye'nin üçte biri kadar olduğuna dikkati çeken sektör oyuncuları, burada vekaletle kesilecek olan kurbanlıklar Türkiye'nin yarı fiyatı olacağını, o nedenle bu yıl vekaletle kesimde artış beklediklerini kaydediyor. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, besicilerin kurban bayramı için hazırlıklara başladığını, bayrama 10 gün kala da pazarlara ineceklerini söyledi.