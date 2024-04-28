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Tarım Bakanlığı'ndan Aydınlı üreticilere destek

HABER MERKEZİ
Tarım Bakanlığı’ndan Aydınlı üreticilere destek
TARIM ve Orman Bakanlığı'nca yapılan buzağı ve çiğ süt desteklerine ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Aydınlı üreticilere toplam 150 milyon TL ödeme yapılacağı müjdesini verdi. Özmen, "2023 yılı 1. dönem Buzağı desteklemesi kapsamında Aydın İlimizde 14.390 üreticiye 68.201 baş buzağı karşılığında 85 milyon 898 bin 637 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Ödemeler TC kimlik no; -0- olanlara 26 Nisan Cuma günü, 2-4 olanlara 03 Mayıs Cuma günü , 6-8 olanlara 10 Mayıs Cuma günü 18.00 den sonra Bakanlık tarafından Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacaktır" diye konuştu.
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