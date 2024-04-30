Halkın plajına rezidans dikecekler

Çeşme Ovacık'taki doğal sit alanında kalan ve ücretsiz halk plajı olarak kullanılan Gücücek Koyu, tepki çeken bir rezidans projesiyle gündeme geldi. Tanınmış bir inşaat şirketi, planladığı 1+1 rezidans projesini ilan edip satışa başladı. Fakat proje alanı Tapu Kadastro kayıtlarında hala tarım alanı olarak kayıtlı görünüyor.

DENİZE SIFIR 6 KATLI BİNA

Projeyle ilgili dikkat çeken bir başka ayrıntı ise, parsellerin henüz 5 binlik, binlik ve 18'lik imar planlarının henüz olmaması. Şirketin reklam filminde Gücücek Koyu özel plaj olarak lanse ediliyor. Denize sıfır projedeki konutların 6 katlı olduğu görülüyor.

Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler

Gücücek Doğayı Koruma Derneği ve Çeşme Çevre Platformu, rezidans projesi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne ihbar dilekçesi verdi. Dilekçede Gücücek Koyu'nun doğal dokusuna zarar vereceği vurgulanarak "Ovacık Köyü tarım alanlarından bir bölümünü daha kaybedecek ve Gücücek koyu da yapılaşmaya yenik düşecektir" denildi.

'HALKI DOLANDIRIYORLAR'

İhbar dilekçesinde ayrıca, "Projenin turizm yönünden hiçbir katkı sağlamayacağı da açıktır. Diğer yandan, henüz imar değişikliği dahi olmadan, tarla vasfındaki taşınmaz için 1+1 konut satışını açık ilanla duyuran şirketin, kendisini kurumlarınızın yetki ve iradesinin üzerinde görmesi ve göstermesi de devlet kurumlarına açıkça saygısızlıktır" ifadeleri kullanıldı. Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, "Şirket, koyu da işgal edecek şekilde bir proje inşa etmiş. Tanıtım filminde halka ait plajda pazarlanıyor. Bu bölgede ne 5 binlik, ne binlik ne de 18'lik plan yok. İnşaat yapılması yasal olarak mümkün değil. Buna rağmen firma hukuki alt yapısı olmadan satışa çıkması, halkı dolandırmaktır. Devam ederlerse yasal sınırlar çerçevesinde buna karşı duracağız. Binalar 6 katlı ve Çeşme'de böyle konutlar yok. Otel olarak da inşa edilmiyor. Bu da akıl almaz bir iş" dedi.