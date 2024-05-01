KDV vurgununa müşteri ifşası

Enflasyonla mücadele çalışmaları kapsamında 2022 yılının başında alınan temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'ni yüzde 8'den 1'e indirme kararı, aradan geçen sürede bazı işletmeler tarafından kötüye kullanıldı. KDV oranı yüzde 10 olan yeme içme sektöründe bazı lokantaların yüzde 1 KDV oranıyla fatura kestiğine dair artan şikayetler üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, istismarı önlemek için yeni bir düzenleme hazırladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmeleri KDV'leri doğru bir şekilde kesmeleri, alışverişlerde IBAN kullanmamaları konusunda uyardı. Uyarıları dikkate almayan firmalara yüklü para cezası kesileceğini bildirildi.

DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan tebliğ geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplayacak. Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edilmişti.

GÖRÜNCE ŞOKE OLDU İZMİR'DE bir vatandaş 300 TL'ye aracını iç/dış yıkattı. Yapılan işlemin ücretini ödeyip fişi aldığında ise işletmenin dondurma fişi kestiğini fark etti. Dondurmanın KDV'si yüzde 1 olduğu için 300 TL için devlete ödenecek tutar 2 lira 97 kuruş. Oysa fiş yüzde 10 KDV ile kesilseydi bu tutar 30 TL olacaktı.

DONDURMA SATMIŞ GİBİ...

Düzenleme ile KDV oranlarında herhangi bir artış olmazken, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanmıştı. Bakanlığın önüne geçmek istediği KDV vurgununa örnek olabilecek bir olay da İzmir'de yaşandı. Balçova'da bir vatandaş 300 TL'ye oto yıkamacıda aracını yıkattı. Yapılan işlemin ücretini ödeyip fişi aldığında ise şoke oldu. Çünkü işletme araba yıkama yerine dondurma fişi kesti. Dondurmanın KDV'si yüzde 1 olduğu için 300 TL için devlete ödenecek tutar 2 lira 97 kuruş oldu. Oysa KDV'nin yüzde 10 olarak kesilmesi ve 30 lira tutarında olması gerekiyordu. Duyarlı vatandaş işletmenin uyanıklığını, söz konusu fişi sosyal medyada paylaşarak ifşa etti.