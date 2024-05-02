Aydınlı sanayicilerin vize sorunu çözüldü

AYDIN Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, Aydınlı sanayicilerin vize sorununa çözüm bulmak için İtalyan yetkililerle görüştü. Maraş, yaptığı görüşme sonrası başta İtalya olmak üzere diğer ülkelerle ilgili vize probleminin aşılacağını söyledi. Sanayici oda üyelerinin talebi doğrultusunda devreye girdiklerini söyleyen Gökhan Maraş, "Bazı Avrupa ülkelerinde vize randevularının durdurulması nedeniyle ilimizdeki sanayicilerin bu durumdan etkilenmemesi için gereken girişimlerde bulunduk. Konsolosluk şu an için günde 35 kişiye iş vizesi veriyor. Talep olduğunda AYSO olarak devreye girerek ilgili sorunların aşılmasını sağlıyoruz. Bu bakımdan vize krizinin ilimizdeki iş insanlarını doğrudan olumsuz yönde etkilemeyecek" diye konuştu.