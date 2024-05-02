Trafik sigortasında yeni dönem başladı

ZORUNLU trafik sigortasında mayıs poliçeleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) 1 Mayıs'ta devreye aldığı hasar maliyet endeksine göre azami yüzde 3 artışla kesilecek. Değişen ekonomik koşulları göz önünde bulunduran SEDDK, sigortalının menfaatlerinin korunması ve hasar prim dengesinde sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla söz konusu uygulamaya geçti.

HARCAMA ENDEKSİ

ZORUNLU trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde referans noktası olacak endeks, her ay asgari ücret ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak hesaplanacak. Böylece ödenecek prim miktarında, araçların modeli ve ikamet edilen bölgenin yanı sıra endeksi oluşturan fiyatların değişimleri de etkili olacak. HASAR maliyet endeksinin hesaplanmasında aylık olarak, asgari ücret artış oranının yüzde 45'i, TÜİK'in açıkladığı harcama endeksinde yer alan yedek parça ve aksesuarlar fiyat artış oranının yüzde 30'u, aynı endeksteki motorlu araçlar fiyat artış oranının yüzde 15'i ve kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarım fiyat artış oranının yüzde 10'u dikkate alınacak.