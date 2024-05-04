İzmir-Midilli 2024 yaz seferleri başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz turizmini canlandırmak için İZDENİZ aracılığıyla sürdürdüğü İzmir-Midilli seferlerinin 2024 yaz programı başladı. Kapı vizesinin de devreye girmesiyle ilginin arttığı seferler 27 Eylül'e kadar Çarşamba ve Cuma kalkışlı olmak üzere iki gemiyle devam edecek. Midilli seferi için İZDENİZ'i tercih eden yolcu Ceren Alparslan, "İnternet üzerinden işlem yaptık ve işlemleri çok kolay bir şekilde halledip yurtdışına çıkma şansı yakaladık. Bu yolculuğa çıktığım için çok mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.