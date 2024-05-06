Depremzedelerin barınağıydı şimdi turistleri taşıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesine yanaşan ve yaklaşık 1400 afetzedeye kucak açan M/V Gemini gemisi, Ege Denizi'nde kruvaziyer turizmini geliştirmek üzere tur programları yapıyor. Depremler sırasında görev yaptığı Zonguldak'taki Filyos Limanı'ndan İskenderun'a giden Gemini kruvaziyeri, bir ay boyunca çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan bini aşkın depremzedenin geçici barınma ihtiyacını karşıladı.

Yerli sermayeli kruvaziyer turizm şirketi Miray Cruises tarafından satın alınan 164 metre uzunluğundaki gemi, asıl görevi olan kruvaziyer turizmi faaliyetlerini Kuşadası Limanı merkezli olarak sürdürüyor. Firmanın otel operasyonlarından sorumlu başkanı Fuat Güven şöyle konuştu: "Yani psikolojik ve fiziksel olarak herkes etkilendi ama bu hizmeti vermek bize nasip oldu. Şimdi yeniden işimize döndük. Zaten Miray, adalara misafir götüren, yüzen otel deneyimi veren bir şirket."