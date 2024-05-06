Nisan’da en çok Çin’e mal sattık

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar, yılın ilk 4 ayında 874 milyon 167 bin dolarlık ihracata imza attı. Nisan'da en fazla ihracat yüzde 89,14'lük artışla (30 milyon 935 bin dolar) Çin'e yapıldı. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, birlik üyelerinin nisan ayı ihracat tutarının 220 milyon 686 bin dolar olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "İlk 3 aylık dönemde geçen yılın gerisine düşen bölge ihracatı, nisanda toparlandı. Yıllık bakıldığında geçen yılın ihracat performansı ile aradaki fark yüzde 1,2 seviyesine düştü. Yüzde 6'lara yaklaşan artış oranı, karşı karşıya kalınan birtakım zorluklara rağmen önümüzdeki dönem için umut verdi." Çavuşoğlu, en fazla ihracat yapan sektörün 65 milyon 875 bin dolarla yaş meyve sebze sektörü olduğunu belirtti.