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Haberler Ekonomi Vekaletle kurban kesim bedeli 11 bin 750 TL

Vekaletle kurban kesim bedeli 11 bin 750 TL

HABER MERKEZİ
Vekaletle kurban kesim bedeli 11 bin 750 TL

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekâletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 11 bin 750, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Erbaş, "Bu yıl vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için tüm illerimizde ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şubemiz aracılığıyla şehirlerimizin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurulacaktır" bilgisini paylaştı. Vekaletle kurban bağışı yapmak isteyenler, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapabilecek.

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