20 bin öğretmene atama müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, düzenlediği basın toplantısında, öğretmen atamalarına ve yeni müfredat taslağına ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi kurmaylarıyla öğretmen atamalarına ilişkin son bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Tekin, mümkün olan en fazla sayıda öğretmeni aralarına dahil etmek için ciddi çabalar sarf ettiklerini anlattı.

EN ÇOK SINIF ÖĞRETMENİ

Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bahsettiğim parametreler ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. İhtiyaçlar doğrultusunda dağılım yapılmasını istedik" dedi. Bakan Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı sıralayarak, sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını belirtti.

Tekin, "Öğretmen atamalarında deneme dersi tarzında mülakatın gerekli olduğunu daha önce dile getirmiştim. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği süreci yürüteceğiz. KPSS skorunun yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye göndereceğiz. 20 Mayıs günü başvuru takvimi açıldığında öğretmen adayı arkadaşlarımıza sürecin kalan kısmıyla ilgili bilgi vereceğiz" dedi. Yeni

müfredat taslağına yoğun görüş geldiğini vurgulayan Tekin, "Cuma günü akşam mesai saati bitimine kadar da bu konudaki ekranımızı açık tutacağız. Programlarla ilgili olarak görüşü, önerisi olacak arkadaşlarımıza sistem açık. Programlarımız 1 milyon 542 bin defa indirilmiş. Bu bir rekor. Ayrıca 63 bin 108 görüş bize ulaştırılmış" ifadesini kullandı

BAŞVURU TAKVİMİ NETLEŞTİ

MEB, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 20-31 Mayıs'ta alınacağını, adayların gireceği sözlü sınavların 1 Temmuz'dan itibaren başlayacağını bildirdi. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi ve branş bazında kontenjan dağılımı Bakanlığın internet sitesinden yayımlandı. Buna göre ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.