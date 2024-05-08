e- Devlet şifresi nasıl değiştirilir? e-Devlet şifresi nasıl alınır?

E-DEVLET KAPISI NASIL KULLANILIR?
Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetlere aynı adresten alabilirsiniz.
Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.
E- DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALIRIM?
Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. Bunun yanı sıra üzerinde "e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir" ibaresi olan vekalet ya da ilgili adli birimlerce temin edilmiş vesayet belgesi aracılığıyla da PTT şubelerinden şifre temin edilebilmektedir.
e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
ŞİFRE ONLİNE OLARAK ALINABİLİR Mİ?
e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT'den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.
Şifre unutma durumunda şifre sıfırlama yapılabilmekte, ancak yeni şifre online (sms/ e-posta vb.) gönderilmemektedir. Kullanıcının e-Devlet Kapısı profilinde tanımlamış olduğu cep telefonuna ya da hem cep telefonu hem de e-postasına gelen doğrulama kodu vasıtasıyla yeni şifre belirlenebilmektedir.
İnternet bankacılığı aracılığı ile giriş yapan bir kişi e-Devlet Kapısı profil alanından kendisine şifre oluşturabilmektedir.
ŞİFREMİ NASIL KULLANACAĞIM?
Elektronik hizmetlere erişebilmek için TC Kimlik numaranız ve PTT'den almış olduğunuz şifre ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. e-İmza veya mobil imza gerektiren hizmetleri kullanabilmek için e-İmza veya m- imza edinilmesi hizmete bağlı olarak ayrıca gerekebilir.
Şifre ile giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz istenir, bu durumda PTT'den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz. Güvenliğiniz için lütfen şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.
ŞİFREMİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?
Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.
ŞİFRE ÜCRETLİ Mİ?
Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.
Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT'den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret, e-Devlet Kapısına gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir.
E-DEVLET KAPISI HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ HİZMETLERİ
E-Devlet Kapısı Hızlı Çözüm Merkezi, giriş işlemleri ile ilgili yaşanan sorunlarda kullanıcılara destek sağlar. Platform, girişte problem yaşayanlar, hizmetler ile ilgili sorunlar yaşayanlar ve kişisel bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenlere yardımcı olur. Bu merkez aracılığı ile kullanıcılar, ihtiyaç duydukları desteği hızlıca alabilirler.