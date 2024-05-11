İşsizlik oranlarında gerileme yaşandı

TÜİK'e göre, işsiz sayısı martta bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 24,1 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Dar tanımlı işsizlik oranı geçtiğimiz ay yüzde 8,7 seviyesindeydi. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu. Bu oranlar ise son 12 ayın en düşük verisi olarak kayıtlara geçti.