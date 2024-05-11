Otomotiv üretiminde yüzde 1 azalma yaşandı

OTOMOTİV Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Nisanda resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretim adetlerinde gerileme yaşandığı görülen rapora göre, ilk 4 ayda toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 474 bin 947 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5, ağır ticari araç grubunda yüzde 7 geriledi. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs-minibüs grubunda yüzde 59 ve traktörde yüzde 70 seviyesinde gerçekleşti.