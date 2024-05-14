ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA 2024! MEVSİMLİK İŞÇİ KURA LİSTESİ...

ÇAYKUR, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde istihdam edilmek üzere 1072 işçi alımı yapacağı duyurusunda bulundu. İlana başvuruda bulunanlar ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçlarını araştırıyor. Peki ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları nasıl ve nereden ulaşılır? İşte kura sonucu isim listesi...
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI
ÇAYKUR 2024 yılında görevlendirilmek üzere 1072 mevsimlik işçi alımı yapıyor. İşçi alımına yönelik kura çekimi ise 14 Mayıs günü saat 09:00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılıyor. Sonuçların ise ÇAYKUR resmi internet adresindne yayımlanması bekleniyor.
ŞARTLARI
Türk vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsılık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak şartları aranır.