  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Opel, dünya lansmanı için Türkiye’yi seçti

Opel, dünya lansmanı için Türkiye’yi seçti

HABER MERKEZİ
Opel, dünya lansmanı için Türkiye’yi seçti
ALMAN otomotiv devi Opel, yeni Frontera modelini ilk kez dünyaya tanıtacak. Görüntüleri bir ay önce yayınlanan yeni modelin dünya prömiyerine İstanbul ev sahipliği yapacak. Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Alman markanın portföyüne eklenen son modeli bugün uluslararası medya temsilcilerine tanıtacak. Huettl, "Yeni Frontera ve geçtiğimiz günlerde Eisenach'ta tanıttığımız yeni Grandland ile tamamen elektrikli bir marka haline gelerek portföyümüzdeki her modelin en az bir adet elektrikli versiyonunu sunacağız" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA