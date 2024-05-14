Opel, dünya lansmanı için Türkiye’yi seçti

ALMAN otomotiv devi Opel, yeni Frontera modelini ilk kez dünyaya tanıtacak. Görüntüleri bir ay önce yayınlanan yeni modelin dünya prömiyerine İstanbul ev sahipliği yapacak. Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Alman markanın portföyüne eklenen son modeli bugün uluslararası medya temsilcilerine tanıtacak. Huettl, "Yeni Frontera ve geçtiğimiz günlerde Eisenach'ta tanıttığımız yeni Grandland ile tamamen elektrikli bir marka haline gelerek portföyümüzdeki her modelin en az bir adet elektrikli versiyonunu sunacağız" dedi.