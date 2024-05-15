ChatGPT’nin yeni yapay zekası heyecan yarattı

YAPAY zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni modeli "GPT-4o"yu tanıttı. GPT-4o'nun daha doğal insan-bilgisayar etkileşimine doğru atılmış bir adım olduğu belirtilirken, modelin herhangi bir metin, ses ve görüntü kombinasyonundan oluşan girdilerden çıktı ürettiği aktarıldı.

AYLIK ABONELİK 20 DOLAR

UYGULAMA, gerçek zamanlı olarak yanıt veren ve etrafınızdaki dünyayı gözlemleyen sesli asistan olarak hareket edebilecek. Yani sizinle sohbet ederken kameranızdan sizin mimiklerinizi okuyup tepkiler verebilecek. Bu da konuşmanın daha gerçekçi bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Matematik problerinin çözümünü bir öğretmen edasıyla anlatabilen yeni model, eşzamanlı sesli tercümanlık da yapabiliyor. Öte yandan OpenAI'nın dün düzenlediği tanıtım etkinliğinde, modelin önceki modellere göre daha uygun maliyetli olması nedeniyle ücretsiz olarak da sunulacağı, ücretli GPT-4o kullanıcılarının ise 20 dolar olup daha fazla kapasiteye sahip olacağı kaydedildi. Yeni modelin birkaç hafta içinde ChatGPT'de sunulacağı belirtildi.