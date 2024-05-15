‘Enflasyonda uzun vadeli hedefimiz yüzde 5’

KATAR Ekonomik Forumu'nda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkında olduklarını belirterek düşürmek için adım atmaya hazır olduklarını bildirdi. Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğinde olunduğunu belirten Karahan, tahminler konusunda farklılıklar olsa da piyasaların enflasyonun düşeceğine inandığını aktardı. "Bizim beklentimiz yüzde 38, piyasanın beklentisi yüzde 44 seviyesinde" diyen Karahan, enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşeceğini dile getirdi. Enflasyonda uzun vadeli hedefin %5 seviyesi olduğunu anımsatan Karahan, "Bu uzun bir patika olsa da para politikamızı sıkı tutmakta kararlıyız" diye konuştu.