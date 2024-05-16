“Altın Temmuz’da rekor kırabilir”

ALTIN fiyatları, ABD verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yükseldi. Bu sınırlı yükselişte gram altın fiyatı 2 bin 450 TL'ye ulaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Gram altın fiyatı şu an serbest piyasalarda 2 bin 442- 2 bin 455 TL aralığında işlem görüyor. Ons altın şu anda 2 bin 353 dolar seviyesinde. Mayısta tekrar baskılanan bir fiyatlamanın karşımızda olacağını tahmin ediyorum. Altın fiyatları mayıs ayında baskılanma sürecine devam edecek. Ons altın ne zaman 2 bin 280 dolara tekabül ederse onun karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa orada gram altın alabilir. Temmuz ayı itibariyle altın fiyatları cephesinde yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini göreceğiz. Temmuz'dan sonra yeni rekorlarını test etmeye başlayacak" dedi.