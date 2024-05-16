Egeli turizmciler 5. kez İşler’le devam edecek

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) 22. Seçimli Genel Kurulu İzmir'de yapıldı. Mevcut ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler tek aday olarak girdiği seçimde oy birliği ile güven tazeledi. İşler iki dönemi Yönetim Kurulu üyesi 4 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı olarak toplam 20 yıldır yönetiminde yer aldığı ETİK'te 5. kez başkan olarak seçilmiş oldu. Kurul öncesi konuşma yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, turizme büyük önem verdiğini, İzmir turizminin kalkınabilmesi için tüm kurum ve kuruluşların el birliği yapması gerektiğini söyledi. Turizme verdikleri destekler için tüm basını temsilen teşekkür plaketleri verilde. Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'e plaketini Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel takdim etti.