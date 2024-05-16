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Haberler Ekonomi Eskinazi: Kamuda Tasarruf Paketi olumlu karşılanmalı

Eskinazi: Kamuda Tasarruf Paketi olumlu karşılanmalı

HABER MERKEZİ
Eskinazi: Kamuda Tasarruf Paketi olumlu karşılanmalı
EGE İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin Orta Vadeli Programın maliye politikası bacağına katkı sağlayacağını, başlangıç için bu adımı olumlu değerlendirdiklerini söyledi. Eskinazi, "Bu zamana kadar tek taraflı olarak para politikasıyla yürütülen dezenflasyonist politikaların, artık maliye politikası ayağıyla da desteklenmesini olumlu karşılamak gerekir" dedi. "Birliklerimizde bu süreçte faaliyet ve organizasyonlarının yürütürken verimlilik perspektifinde çalışarak, bütçelerini en etkin şekilde kullanmaya gayret etmektedir" ifadelerini kullanan Eskinazi, "Topyekün bir tasarruf kültürüyle, ülke olarak bu zorlu sürecin üstesinde gelebiliriz" dedi.
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