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Haberler Ekonomi Arapapıştı Kanyonu kapılarını açtı

Arapapıştı Kanyonu kapılarını açtı

Türkiye’nin en büyüleyici güzelliklerinden olan Arapapıştı Kanyonu, bu yıl da kapılarını açtı. Doğal güzelliğiyle her yıl on binlerce ziyaretçiyi misafir eden kanyonda tekne turları başladı. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yer alan gezi çıkış noktalarından kalkan tekneler, ziyaretçilere unutulmaz bir gezinin kapısını aralıyor

HABER MERKEZİ
Arapapıştı Kanyonu kapılarını açtı

2016 yılında turizme kazandırılan Arapapıştı Kanyonu'nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin gezi tekneleriyle 2 saatlik geziler düzenleniyor. Aydın'ın önde gelen ekoturizm merkezi, Pers yapımı olduğu tahmin edilen 2 bin 500 yıllık kaya mezarının yanı sıra tarihi dokuya da ev sahipliği yapıyor. Gezi tutkunlarının tüm günlerini ayırabilecekleri turkuaz mavisi bu doğa güzelliğin yüksekliği bazı yerlerde 380 metreyi buluyor. Gezginler, Büyükşehir Belediyesi'nin gezi tekneleriyle görülebilen altı kilometrelik rota boyunca doğal güzelliklerin yanı sıra tarihe de yolculuğa çıkıyor. Yamaçlar boyunca birçok farklı şekil ve boyutta mağaraya ev sahipliği yapan kanyonda antik dönem kalıntıları da yer alıyor. Tarih boyunca farklı zamanlarda kullanılan bu mağaralar ise "Sırainler" olarak anılıyor.

Aydın'a gelen ziyaretçilerin bir numaralı adresi olan Arapapıştı Kanyonu'nda, gezi tekneleriyle 2 saatlik turlar düzenleniyor.

CANLILARA YAŞAM ALANI

Zümrüt yeşili bir renge sahip olan kanyon, kıvrımlı yapısıyla ve kanyona mesken edinen birçok kuş türüyle de kuş fotoğrafçılarına unutulmaz doğal bir ortam sunuyor. Kanyon çeşitli balık türlerine de ev sahipliği yapıyor. Gökkuşağı alabalığı, sazan ve yayın balığının mesken edindiği kanyonda ayrıca gribalıkçıl, akbalıkçıl, karabatak, kartal, kızıl şahin gibi kuş türleri de bulunuyor. Ayrıca kanyonun yamaçları tilki, kurt, porsuk, dağ keçisi ve yaban domuzu gibi birçok canlıya da yaşam alanı sunuyor. Gezginler tekne gezisi sonrası mesire alanında piknik yapabilirken kanyonda yetiştirilen alabalık, sazan ve yayın balığı gibi lezzetlerin tadına da baraj çevresindeki restoranlarda deneyebiliyor. Gezginler, düzenlenen tekne turlarıyla ilgili 0542 305 95 85 numaralı telefondan bilgi edinilebiliyor.

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