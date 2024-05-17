Başkanlar buluşmasında esnafın sorunları masada

İESOB Başkanı Yalçın Ata, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ziyarette bulundu. İESOB yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin de katıldıkları ziyarette, esnaf sanatkarların beklentileri de dile getirildi. Tugay'a su indirimi ve esnaf müdürlüğü için teşekkür eden Başkan Ata, "Bir işe nasıl başlanırsa öyle devam eder. Esnaf Müdürlüğü hem belediyenin yükünü azaltacak hem de camiamızın sorunlarının giderilmesinde etkili olacaktır. Su indirimi de suyu yoğun kullanan esnaf gurupları kadar, toplum sağılığını da doğrudan ilgilendiren bir konudur" diye konuştu. Esnaf sanatkar kesiminin toplumun önemli bir parçasını oluşturduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, esnaf teşkilatı ile çalışmanın toplumsal faydaları da beraberinde getireceğini söyledi.