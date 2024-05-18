Erkunt Traktör CEO’su Tolga Saylan: Çiftçiler bu ülkenin gücü ve gururudur!

Erkunt Traktör'ün kurulduğu ilk günden bu yana çiftçilerin hayatını ve işini kolaylaştırmak, bereketini ve refahını artırmak için traktörlerini tasarlamaya ve üretmeye devam ettiğine dikkat çeken Saylan, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; "Milli ekonominin temeli tarımdır" ilkesini benimseyerek, ekonomimizin en önemli yapı taşlarından biri olan tarımın daima gelişmesi ve ileriyi hedeflemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Tarımın ülke ekonomisine nefes aldırdığını kaydeden Tolga Saylan, gündelik hayatın bel kemiğini oluşturan tarım sektörünün ülke için gerekli yegâne unsur olduğunun da altını çizdi.

"ÇİFTÇİLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

'Çiftçinin Gücü ve Gururu' sloganıyla yola çıkan firmamız, çiftçilerimize her zaman destek olmayı ilke edinmiştir" diyen CEO Tolga Saylan, sözlerine şöyle devam etti: "Bizler aynı hikâyenin kahramanlarıyız. Bir inançla yola çıkar, köklerini bilir, Ata'dan öğrendiklerimizin gücüyle parlak yarınlara yürürüz. Erkunt olarak, Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmek amacıyla, 2003 yılından bu yana çiftçinin yüzünü güldürmek için çalışıyoruz. Yalnızca traktör değil, bu topraklara gönülden bağlı çiftçinin dilinden anlayan, onun en zor zamanlarında yanında olan yol arkadaşları üretiyoruz. Bize olan inançları var oldukça, çiftçilerimizin yanında yürümeye, onların fikirleri ve deneyimleriyle hayat bulan traktörler üretmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki; güçlü bir ekonomiye giden yol, tarımın sürekliliğine bağlıdır. İşte bu nedenle çiftçilerimizle gurur duyuyoruz. Sabrı ve çalışkanlığıyla, memleketine olan sevgisiyle, onlar her daim baş tacımızdır. Dünya Çiftçiler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlar, bereketli kazançlar dileriz."