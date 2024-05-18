  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Restoran sahibinden uyarı: Yüzde 10’dan fazla ödemeyin

Restoran sahibinden uyarı: Yüzde 10’dan fazla ödemeyin

HABER MERKEZİ
Restoran sahibinden uyarı: Yüzde 10’dan fazla ödemeyin

İzmir'de Kordon'un gözde mekanlarından Kordon Deniz Restoran'ın Yönetim Kurulu üyesi Ercan Çelikkaya, son dönemlerde kafe ve restoran başta olmak üzere eğlence mekanlarında hesaplara kuver ve garsoniye adı altında yazılan yüksek rakamlar ile ilgili yaşanan tartışmalara son noktayı koydu. Ercan Çelikkaya, "Dünyanın her yerinde garsoniye yüzde 10'u geçemez. Yüzde 10'nun dışında talep edilemez" dedi.

Giderek ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle insanlar bir esnaf lokantasına bile gidemez hale gelirken, "kuver", altında müşterilere yansıtılan paraların yüksekliği tartışılıyor. Çelikkaya, "Bir işletmenin garsoniye bedeli alabilmesi için bunu, Maliye'nin verdiği adisyona yazması lazım. Hiç kimse kafasına göre garsoniye yazamaz" ifadesini kullandı. Ercan Çelikkaya, alınan bedellerle ilgili olarak şu görüşlere yer verdi: "Tanınmış bir sanatçı, mekanınızda canlı müzik yapıyorsa, bunun bir bedeli olacak. O şarkıcının müzik yayınıyla ilgili bir bedelin, müşteriden alınması doğaldır. Fakat bunun da abartılmaması gerekiyor."

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA