Restoran sahibinden uyarı: Yüzde 10’dan fazla ödemeyin

İzmir'de Kordon'un gözde mekanlarından Kordon Deniz Restoran'ın Yönetim Kurulu üyesi Ercan Çelikkaya, son dönemlerde kafe ve restoran başta olmak üzere eğlence mekanlarında hesaplara kuver ve garsoniye adı altında yazılan yüksek rakamlar ile ilgili yaşanan tartışmalara son noktayı koydu. Ercan Çelikkaya, "Dünyanın her yerinde garsoniye yüzde 10'u geçemez. Yüzde 10'nun dışında talep edilemez" dedi.

Giderek ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle insanlar bir esnaf lokantasına bile gidemez hale gelirken, "kuver", altında müşterilere yansıtılan paraların yüksekliği tartışılıyor. Çelikkaya, "Bir işletmenin garsoniye bedeli alabilmesi için bunu, Maliye'nin verdiği adisyona yazması lazım. Hiç kimse kafasına göre garsoniye yazamaz" ifadesini kullandı. Ercan Çelikkaya, alınan bedellerle ilgili olarak şu görüşlere yer verdi: "Tanınmış bir sanatçı, mekanınızda canlı müzik yapıyorsa, bunun bir bedeli olacak. O şarkıcının müzik yayınıyla ilgili bir bedelin, müşteriden alınması doğaldır. Fakat bunun da abartılmaması gerekiyor."