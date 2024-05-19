Emiralem çileğinin kurusu kadınların gelir kapısı oldu

İZMİR'DE, Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde yöreye özgü Emiralem çileğini üreten kadınlar bu ürünü kurutarak gelirlerini artırmayı başardı. Kokusu ve aromasıyla ilgi gören Emiralem çileği, adını aldığı Menemen ilçesi Emiralem Mahallesi'nde yetiştirilen ürünlerin başında geliyor.

Çok sayıdaki üreticiye geçim kaynağı olan çilek, taze tüketiminin yanı sıra reçel ve kuru gıda olarak da tercih ediliyor. Emiralem çileğinin ulusal pazarda tanıtılması amacıyla harekete geçen kooperatif üyeleri, üründen yıl boyu gelir sağlanması için bir kurutma tesisi kurdu.