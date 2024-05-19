Kamu personelleri için fazla mesai düzenlemesi

YENİ tasarruf genelgesine göre; kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. Memurlara toplu sözleşmede öngörülen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri ayni yardım şeklinde verilecek. Bu yardım karşılığında çek, kupon ve benzeri ödeme araçları kullanılmayacak ve nakdi bir ödemede bulunulmayacak. Önceki gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan tasarruf genelgesiyle kamu personeli için de yeni bir dönem başladı. Kamu işçisi izinlerini yıl içinde kullanacak. Toplu taşıma olan yerlerde servis hizmeti bitirilecek. Dışarıdan servis alınıyorsa sözleşmenin bitimi beklenecek.