Taşra teşkilatına tasarruf ayarı! İlk tedbirler Maliye’den

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taşra teşkilatlardan birisi olan malmüdürlüklerinin, muhasebe ve diğer saymanlık hizmetleri sunduğunu anımsatan Mehmet Şimşek, "Cumhurbaşkanı Genelgesi'yle birlikte Bakanlığa bağlı mal müdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdim. Malmüdürlüklerinin yaptığı görevler, bundan böyle hizmet birleştirilmesiyle il merkezlerinden veya belirli kriterlere göre seçilmiş başka bir malmüdürlüğümüz tarafından yerine getirilecek. İlk aşamada 100, ikinci aşamada ise 200 mal müdürlüğü kapatılacak" diye konuştu.

VERİMLİ KULLANIM

Atılan adımla, taşra teşkilatlarına tahsis edilen kaynaklarda önemli bir tasarruf sağlanacağına işaret eden Bakan Şimşek, "Kaynaklar daha verimli kullanılacak, gereksiz harcamalar önlenecek. Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi, iş süreçlerin hızlanmasını ve hata oranlarının azalmasını sağlayacak. Böylece vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmeti kalitesi daha da yükselecektir" değerlendirmesini yaptı.

'AKSAMA OLMAYACAK'

Bakan Şimşek, şunları kaydetti: "Teknoloji ile kamuyu küçültürken, hizmet kalitesinden de ödün vermeyeceğiz, müdürlüklerimizin bugüne kadar yürüttüğü hizmetlerde hiçbir şekilde aksama olmayacak."