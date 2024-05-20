  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Taşra teşkilatına tasarruf ayarı! İlk tedbirler Maliye'den

Taşra teşkilatına tasarruf ayarı! İlk tedbirler Maliye'den

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi’yle Bakanlığa bağlı mal müdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdiğini belirtti. Şimşek, “İlk aşamada 100, ikinci aşamada 200 olmak üzere 300 mal müdürlüğünün kapatılması sağlanacak” dedi.

HABER MERKEZİ
Taşra teşkilatına tasarruf ayarı! İlk tedbirler Maliye’den

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taşra teşkilatlardan birisi olan malmüdürlüklerinin, muhasebe ve diğer saymanlık hizmetleri sunduğunu anımsatan Mehmet Şimşek, "Cumhurbaşkanı Genelgesi'yle birlikte Bakanlığa bağlı mal müdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdim. Malmüdürlüklerinin yaptığı görevler, bundan böyle hizmet birleştirilmesiyle il merkezlerinden veya belirli kriterlere göre seçilmiş başka bir malmüdürlüğümüz tarafından yerine getirilecek. İlk aşamada 100, ikinci aşamada ise 200 mal müdürlüğü kapatılacak" diye konuştu.

VERİMLİ KULLANIM

Atılan adımla, taşra teşkilatlarına tahsis edilen kaynaklarda önemli bir tasarruf sağlanacağına işaret eden Bakan Şimşek, "Kaynaklar daha verimli kullanılacak, gereksiz harcamalar önlenecek. Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi, iş süreçlerin hızlanmasını ve hata oranlarının azalmasını sağlayacak. Böylece vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmeti kalitesi daha da yükselecektir" değerlendirmesini yaptı.

'AKSAMA OLMAYACAK'

Bakan Şimşek, şunları kaydetti: "Teknoloji ile kamuyu küçültürken, hizmet kalitesinden de ödün vermeyeceğiz, müdürlüklerimizin bugüne kadar yürüttüğü hizmetlerde hiçbir şekilde aksama olmayacak."

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA