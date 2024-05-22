Port Alaçatı’nın vergi raporu milyonluk vurgunu belgeledi

Çeşme Alaçatı'daki sulak alanda hayata geçirilen ve kamuoyunda tartışmalara neden olan Port Alaçatı evlerini inşa eden Alaçatı Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi mahkemelik olmuştu. Şirketin ortakları Mehmet Aykut Mutlu ve Kenan Suiçmez hakkında şirket yönetiminde usulsüzlükler yaptığı iddiasıyla dava açıldı.

DEĞERİNİN ALTINDA SATIŞ

İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmada, konutların, Kenan Suiçmez de olmak üzerine bazı kişilere değerinin çok altında satıldığı, konutların resmi satışları ile gerçek satışları arasında 20 milyon Euroluk bir fark olduğu, vergi kaçırma iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişinin hazırladığı rapor ortaya çıktı. Rapora göre metrekare bazında satışların bin 59 Euro ile 8 bin 190 Euro arasında değiştiği kaydedildi. Yine raporda bir bina 2,3 milyon Euro'ya satılırken aynı özellikte ve yan yana olan konutlar ise 1,2 milyon Euro'ya ve 355 bin Euro'ya satılmış. Yapılan incelemede 52 milyon 509 bin TL'lik matrah farkı ve 2,3 milyonluk vergi açığı olduğu görüldü.